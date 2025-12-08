BREVE- Iberdrola recibe una subvención de US$170.000.000 para almacenamiento de energía
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
8 dic (Reuters) - Iberdrola SA:
* DIJO EL DOMINGO QUE RECIBIRÁ 170.000.000 DE EUROS EN SUBVENCIONES PARA CONSTRUIR PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
* LAS SUBVENCIONES ESTÁN COFINANCIADAS CON FONDOS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) PARA 2021-2027, CONCEDIDOS POR EL INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)
* IBERDROLA DESTINARÁ 130.000.000 DE EUROS A COFINANCIAR 11 BATERÍAS BESS (SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA DE BATERÍAS), 22.000.000 DE EUROS A TRES PROYECTOS INDUSTRIALES DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO Y 18.000.000 DE EUROS A AMPLIAR LA CAPACIDAD DE UN PROYECTO DE ALMACENAMIENTO POR BOMBEO
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
LA NACION
