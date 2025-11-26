BREVE- Iberdrola y Echelon Data Centers construirán y explotarán centros de datos en España
LA NACION
26 nov (Reuters) - Iberdrola SA:
* CIERRA CON ECHELON DATA CENTERS UNA ALIANZA ESTRATÉGICA PARA CONSTRUIR Y OPERAR CENTROS DE DATOS A GRAN ESCALA EN ESPAÑA
* LA NUEVA SOCIEDAD CUENTA CON MÁS DE 700 MW ASEGURADOS Y UNA CARTERA POTENCIAL DE 5.000 MW
* INVERSIONES PREVISTAS DE MÁS DE 2.000 MILLONES DE EUROS
* EL PRIMER PROYECTO SERÁ MADRID SUR, UN CENTRO DE DATOS CON UNA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE 144 MW
* EL PRIMER PROYECTO GENERARÁ UNOS 1.500 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y TENDRÁ UNA DEMANDA ESTIMADA DE 1 TWH
Fuente de la información: https://is.gd/YzquYH
Redacción de Gdansk
LA NACION
