BREVE- Iberdrola y Echelon Data Centers construirán y explotarán centros de datos en España

26 nov (Reuters) - Iberdrola SA:

* CIERRA CON ECHELON DATA CENTERS UNA ALIANZA ESTRATÉGICA PARA CONSTRUIR Y OPERAR CENTROS DE DATOS A GRAN ESCALA EN ESPAÑA

* LA NUEVA SOCIEDAD CUENTA CON MÁS DE 700 MW ASEGURADOS Y UNA CARTERA POTENCIAL DE 5.000 MW

* INVERSIONES PREVISTAS DE MÁS DE 2.000 MILLONES DE EUROS

* EL PRIMER PROYECTO SERÁ MADRID SUR, UN CENTRO DE DATOS CON UNA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE 144 MW

* EL PRIMER PROYECTO GENERARÁ UNOS 1.500 EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y TENDRÁ UNA DEMANDA ESTIMADA DE 1 TWH

Fuente de la información: https://is.gd/YzquYH

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

