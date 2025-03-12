LA NACION

Breve-inditex eleva ventas un 10,5% en 2024-2025 y un 4% en inicio de 1tr

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Breve-inditex eleva ventas un 10,5% en 2024-2025 y un 4% en inicio de 1tr
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12 mar (Reuters) - Industria de Diseño Textil SA :

* EBITDA AÑO PASADO CRECIÓ UN 8,9%, HASTA 10.728 MILLONES DE EUROS

* RESULTADO NETO AÑO PASADO SE INCREMENTÓ UN 9,0%, HASTA 5.866 MILLONES DE EUROS

* VENTAS AÑO PASADO CRECIERON UN 7,5%, HASTA 38.632 MILLONES DE EUROS

* LAS VENTAS A TIPO DE CAMBIO CONSTANTE CRECIERON UN 10,5%

* EL AUMENTO DEL ESPACIO BRUTO ANUAL EN EL PERIODO 2025-2026 SE ESTIMA ALREDEDOR DEL 5%

* EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PROPONDRÁ A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS UN INCREMENTO DEL DIVIDENDO DEL 9% PARA EL EJERCICIO 2025, HASTA 1,68 EUROS POR ACCIÓN

* HABRÁ UN DIVIDENDO ORDINARIO DE 1,13 EUROS Y UN DIVIDENDO EXTRAORDINARIO DE 0,55 EUROS POR ACCIÓN

* EL DIVIDENDO SE COMPONE DE DOS PAGOS IGUALES: EL 2 MAYO 2025 UN PAGO DE 0,84 EUROS POR ACCIÓN, CORRESPONDIENTE AL DIVIDENDO ORDINARIO, Y EL 3 NOVIEMBRE 2025 UN PAGO DE 0,84 EUROS POR ACCIÓN (0,29 EUROS ORDINARIO + 0,55 EUROS EXTRAORDINARIO)

* ESTIMA UNAS INVERSIONES ORDINARIAS DE ALREDEDOR DE 1.800 MILLONES DE EUROS EN 2025

* INVERSIONES SE DEDICARÁN PRINCIPALMENTE A LA OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO COMERCIAL, SU INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y LA MEJORA DE NUESTRAS PLATAFORMAS ONLINE

* EL PLAN DE EXPANSIÓN LOGÍSTICO SIGUE SEGÚN LO PREVISTO: 900 MILLONES DE EUROS AL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD LOGÍSTICA EN CADA UNO DE LOS EJERCICIOS 2024 Y 2025

* LAS COLECCIONES PRIMAVERA/VERANO HAN SIDO BIEN RECIBIDAS POR LOS CLIENTES

* LAS VENTAS EN TIENDA Y ONLINE A TIPO DE CAMBIO CONSTANTE, AJUSTADAS POR EL EFECTO CALENDARIO DEBIDO AL AÑO BISIESTO 2024, AUMENTARON UN 4% ENTRE EL 1 DE FEBRERO Y EL 10 DE MARZO DE 2025 EN COMPARACIÓN CON EL MISMO PERÍODO EN 2024

* EN LA ÚLTIMA SEMANA COMERCIAL, LAS VENTAS EN TIENDA Y ONLINE A TIPO DE CAMBIO CONSTANTE CRECIERON UN 7% EN COMPARACIÓN CON EL MISMO PERÍODO EN 2024

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Información de Tomás Cobos)

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