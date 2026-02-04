BREVE-Inditex lanzará un programa de recompra por valor de hasta 180 millones de euros
4 feb (Reuters) - Industria de Diseño Textil SA :
* LANZA UN PROGRAMA TEMPORAL DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
* EL PROGRAMA AFECTARÁ A UN MÁXIMO DE 3.000.000 ACCIONES DE LA SOCIEDAD, REPRESENTATIVAS DEL 0,096% DE SU CAPITAL SOCIAL
* EL IMPORTE MONETARIO MÁXIMO ASCIENDE A 180.000.000 DE EUROS
* LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SE REALIZARÁ EN DOS TRAMOS
* EL PRIMER TRAMO DE 1.600.000 ACCIONES, SE ADQUIRIRÁ ENTRE EL DÍA 5 DE FEBRERO Y EL 31 DE MARZO DE 2026
* EL SEGUNDO TRAMO DE 1.400.000 ACCIONES, SE ADQUIRIRÁ ENTRE EL 1 DE MAYO Y EL 30 DE JUNIO DE 2026
