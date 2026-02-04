BREVE-Inditex lanzará un programa de recompra por valor de hasta 180 millones de euros

4 feb (Reuters) - Industria de Diseño ⁠Textil ⁠SA :

* LANZA UN PROGRAMA TEMPORAL DE ⁠RECOMPRA ‌DE ACCIONES ​PROPIAS

* EL PROGRAMA ​AFECTARÁ A UN ‌MÁXIMO DE 3.000.000 ‌ACCIONES ​DE LA SOCIEDAD, REPRESENTATIVAS DEL 0,096% DE SU CAPITAL SOCIAL

* EL IMPORTE MONETARIO MÁXIMO ASCIENDE A 180.000.000 DE EUROS

* ⁠LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ​SE REALIZARÁ EN DOS TRAMOS

* EL PRIMER TRAMO DE 1.600.000 ACCIONES, SE ADQUIRIRÁ ENTRE EL ⁠DÍA 5 DE FEBRERO Y EL ​31 DE MARZO DE 2026

* EL SEGUNDO ‍TRAMO DE 1.400.000 ACCIONES, SE ADQUIRIRÁ ENTRE EL 1 DE MAYO Y EL 30 ​DE JUNIO DE 2026

