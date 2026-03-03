BREVE-Indra anuncia un programa de recompra de acciones
3 mar (Reuters) - Indra Sistemas SA:
* EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APROBÓ EL LUNES UN PROGRAMA TEMPORAL DE RECOMPRA DE ACCIONES
* EL PROGRAMA AFECTARÁ A UN MÁXIMO DE 235.000 ACCIONES, REPRESENTATIVAS DEL 0,13 % DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, Y SU IMPORTE MONETARIO MÁXIMO ASCIENDE A 19,2 MILLONES DE EUROS
* LA FINALIDAD DEL PROGRAMA ES PERMITIR A LA EMPRESA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE ENTREGA DE ACCIONES A SUS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS
* EL PROGRAMA ESTARÁ EN VIGOR DEL 3 AL 10 DE MARZO
