BREVE-Indra anuncia un programa de recompra de acciones

3 mar (Reuters) - Indra Sistemas ‌SA:

* EL ‌CONSEJO ⁠DE ADMINISTRACIÓN APROBÓ EL ​LUNES ⁠UN PROGRAMA TEMPORAL ⁠DE RECOMPRA DE ​ACCIONES

* EL PROGRAMA ‌AFECTARÁ A UN ​MÁXIMO ​DE 235.000 ACCIONES, REPRESENTATIVAS DEL 0,13 % DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ​SOCIEDAD, Y SU IMPORTE ⁠MONETARIO MÁXIMO ASCIENDE A ‌19,2 MILLONES DE EUROS

* LA FINALIDAD DEL PROGRAMA ES PERMITIR A LA ‌EMPRESA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE ⁠ENTREGA DE ‌ACCIONES A ⁠SUS DIRECTIVOS Y ⁠EMPLEADOS

* EL PROGRAMA ESTARÁ EN VIGOR DEL 3 AL ‌10 ​DE MARZO

