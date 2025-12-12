BREVE-Inocsa informa del impacto del dividendo de GCO para ajustes en el precio de venta y exclusión

12 dic (Reuters) - Inoc SA:

* Dijo el jueves que los accionistas de GCO que soliciten la compra forzosa de sus acciones antes del cierre de las bolsas españolas del 12 de diciembre de 2025 recibirán la contraprestación sin ajuste (49,75 euros por acción), pero no tendrán derecho a recibir el dividendo de GCO.

* Los accionistas de GCO que vendan después del cierre de las bolsas españolas del 12 de diciembre, recibirán 45,10 euros por acción y el dividendo de GCO.

* Inocsa asumirá los gastos derivados de la compraventa y liquidación de las acciones de GCO.

