BREVE-Inocsa informa del impacto del dividendo de GCO para ajustes en el precio de venta y exclusión
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
12 dic (Reuters) - Inoc SA:
* Dijo el jueves que los accionistas de GCO que soliciten la compra forzosa de sus acciones antes del cierre de las bolsas españolas del 12 de diciembre de 2025 recibirán la contraprestación sin ajuste (49,75 euros por acción), pero no tendrán derecho a recibir el dividendo de GCO.
* Los accionistas de GCO que vendan después del cierre de las bolsas españolas del 12 de diciembre, recibirán 45,10 euros por acción y el dividendo de GCO.
* Inocsa asumirá los gastos derivados de la compraventa y liquidación de las acciones de GCO.
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
LA NACION
Más leídas
- 1
El argentino que trabaja con María Corina Machado y su esperado primer encuentro en Oslo: “Fue muy increíble”
- 2
“Se van familias enteras”: dramático éxodo de misioneros a Brasil para emplearse en el campo por la falta de trabajo
- 3
Cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas en diciembre
- 4
Tormentas fuertes y ráfagas intensas en Buenos Aires: a qué hora llega el frente de mal tiempo al AMBA