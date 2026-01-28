BREVE-Izertis lanza una colocación privada acelerada con ampliación de capital
28 ene (Reuters) - Izertis SA:
* anuncia una colocación privada acelerada con ampliación de capital
* ampliación de capital de unos 51,3 millones de euros
* acuerda vender hasta 304.749 acciones de su autocartera, representativas del 1,05% del capital social
* colocación prevista de unos 54,1 millones de euros
* interés de inversores ancla, incluido Capital Alchemia a 9,2 euros por acción, por un importe total de unos 39,3 millones de euros
* la colocación se llevará a cabo mediante un procedimiento de colocación privada acelerada dirigido exclusivamente a inversores cualificados
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)