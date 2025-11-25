LA NACION

BREVE-JS Immo pedirá a la CNMV que la exima de lanzar una opa por todas las acciones de Árima

BREVE-JS Immo pedirá a la CNMV que la exima de lanzar una opa por todas las acciones de Árima
25 nov (Reuters) - Árima Real Estate SOCIMI, SA:

* Dijo el lunes que JS Immo Luxemburgo recibió el 20 de noviembre el 46,50% del capital con derecho a voto de Árima.

* JS Immo estaría obligada a formular una oferta pública de adquisición por todas las acciones de Árima.

* Sin embargo, dado que JSS Global Real Estate Fund Master Holding Company posee el 51,01% del capital con derecho a voto de Árima, JS Immo solicitará a la CNMV la dispensa de la obligación de formular una oferta pública.

