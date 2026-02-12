BREVE-Las primas anuales de Mapfre ascienden a 29.140 millones de euros, un aumento interanual del 3,6%

12 feb (Reuters) - Mapfre SA:

* Primas del ejercicio 29.140 millones de euros

* Beneficio neto del ejercicio 1.080 millones de euros

* El ratio combinado se sitúa en el 92,2% a finales de diciembre

* Ingresos del ejercicio 34.500 millones de euros

* Beneficio neto del ejercicio sin extraordinarios 1.160 millones de euros

* Aumenta el dividendo complementario a 11 céntimos brutos por acción, lo que eleva el dividendo total para 2025 a 18 céntimos

* Acordado proponer a la junta general de accionistas un “dividendo de participación” con cargo al ejercicio 2025 de 0,0015 euros brutos por acción

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)