BREVE-Logista reduce un 8,8% su beneficio neto anual
- 1 minuto de lectura'
6 nov (Reuters) - Logista Integral SA:
* BENEFICIO NETO ANUAL DE 281 millones de euros, un 8,8% menos que el ejercicio fiscal 2024
* EBITDA ANUAL DE 495 millones de euros
* INGRESOS ANUALES DE 13.536 millones de euros
* PROPONE LA DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO COMPLEMENTARIO PARA 2025 DE 1,53 euros por acción en el primer trimestre de 2026
* EL GRUPO CONTINÚA BUSCANDO OPORTUNIDADES DE ADQUISICIÓN DE EMPRESAS COMPLEMENTARIAS Y SINÉRGICAS
* PREVÉ REGISTRAR EN EL EJERCICIO 2026 UN CRECIMIENTO DE DÍGITO SENCILLO MEDIO EN EL BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN AJUSTADO (EBIT AJUSTADO) RESPECTO AL OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2025
* PRETENDE DISTRIBUIR UN DIVIDENDO TOTAL POR ACCIÓN PARA EL EJERCICIO 2026 DE AL MENOS LA MISMA CUANTÍA DISTRIBUIDA DURANTE LOS EJERCICIOS 2024 Y 2025 (2,09 euros por acción)
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
