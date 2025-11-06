LA NACION

BREVE-Logista reduce un 8,8% su beneficio neto anual

BREVE-Logista reduce un 8,8% su beneficio neto anual
6 nov (Reuters) - Logista Integral SA:

* BENEFICIO NETO ANUAL DE 281 millones de euros, un 8,8% menos que el ejercicio fiscal 2024

* EBITDA ANUAL DE 495 millones de euros

* INGRESOS ANUALES DE 13.536 millones de euros

* PROPONE LA DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO COMPLEMENTARIO PARA 2025 DE 1,53 euros por acción en el primer trimestre de 2026

* EL GRUPO CONTINÚA BUSCANDO OPORTUNIDADES DE ADQUISICIÓN DE EMPRESAS COMPLEMENTARIAS Y SINÉRGICAS

* PREVÉ REGISTRAR EN EL EJERCICIO 2026 UN CRECIMIENTO DE DÍGITO SENCILLO MEDIO EN EL BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN AJUSTADO (EBIT AJUSTADO) RESPECTO AL OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2025

* PRETENDE DISTRIBUIR UN DIVIDENDO TOTAL POR ACCIÓN PARA EL EJERCICIO 2026 DE AL MENOS LA MISMA CUANTÍA DISTRIBUIDA DURANTE LOS EJERCICIOS 2024 Y 2025 (2,09 euros por acción)

