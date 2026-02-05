BREVE-Logista registra un beneficio neto de 71 millones de euros en el primer trimestre
5 feb (Reuters) - Logista Integral SA:
* BENEFICIO NETO 71 MILLONES DE EUROS
* INGRESOS 1TR: 3.400 MILLONES DE EUROS
* EBITDA : 131 MILLONES DE EUROS
* EBIT AJUSTADO : 100 MILLONES DE EUROS
* PREVÉ REGISTRAR UN CRECIMIENTO DE UN DÍGITO SENCILLO MEDIO EN EL EBIT AJUSTADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2026
* PREVÉ DISTRIBUIR UN DIVIDENDO TOTAL POR ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2026 DE AL MENOS LA MISMA CUANTÍA DISTRIBUIDA EN LOS EJERCICIOS 2024 Y 2025, DE 2,09 EUROS POR ACCIÓN
