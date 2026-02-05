LA NACION

BREVE-Logista registra un beneficio neto de 71 millones de euros en el primer trimestre

5 feb (Reuters) - Logista Integral ⁠SA:

* BENEFICIO ⁠NETO 71 MILLONES DE EUROS

* INGRESOS ⁠1TR: ‌3.400 ​MILLONES DE EUROS

* EBITDA : ​131 MILLONES ‌DE EUROS

* EBIT ‌AJUSTADO : 100 ​MILLONES DE EUROS

* PREVÉ REGISTRAR UN CRECIMIENTO DE UN DÍGITO SENCILLO MEDIO EN EL ⁠EBIT AJUSTADO EN EL ​EJERCICIO FISCAL 2026

* PREVÉ DISTRIBUIR UN DIVIDENDO TOTAL POR ACCIÓN PARA ⁠EL EJERCICIO FISCAL DE 2026 DE ​AL MENOS LA MISMA CUANTÍA ‍DISTRIBUIDA EN LOS EJERCICIOS 2024 Y 2025, DE 2,09 EUROS POR ​ACCIÓN

