BREVE-Mahindra & Mahindra coloca el 3,58% de CIE Automotive
4 dic (Reuters) - Mahindra and Mahindra Ltd:
* MAHINDRA & MAHINDRA - UNIDAD VENDE el 3,58% de participación en CIE Automotive S.A.
* MAHINDRA & MAHINDRA - PARTICIPACIÓN VENDIDA POR unos 119 millones de euros
* BNP PARIBAS, J.P. MORGAN habían anunciado el inicio de un proceso de colocación acelerada de acciones de CIE Automotive
* SEGÚN LOS BANCOS, la oferta era de aproximadamente 4,29 millones de acciones, alrededor del 3,58% del capital social, por mandato de Mahindra Overseas Investment Company
* UNA DE LAS ENTIDADES COLOCADORAS dijo posteriormente que la colocación había sido cerrada, y que las solicitudes por debajo de 27,75 euros por acción corrían el riesgo de no ser atendidas
