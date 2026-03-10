BREVE-Merlin Properties lanza su fase III y espera que se estabilice en 2032
10 mar (Reuters) - MERLIN Properties SOCIMI SA:
* PREVÉ UN COMPROMISO DE INVERSIÓN TOTAL DE 987 MILLONES DE EUROS EN 2026, 1.330 MILLONES DE EUROS EN 2027, 1.490 MILLONES DE EUROS EN 2028, 1.420 MILLONES DE EUROS EN 2029 Y 849 MILLONES DE EUROS EN 2030
* LANZA LA FASE III PARA SATISFACER LA DEMANDA, A TRAVÉS DE TRES CAMPUS LISTOS PARA FUNCIONAR
* FASE III CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE 4.470 MILLONES DE EUROS
* LA EXPOSICIÓN DE LOS CENTROS DE DATOS SE MULTIPLICARÁ POR 10 CON LA FINALIZACIÓN DE LA FASE III
* LA FASE III TIENE COMO OBJETIVO UNA RENTABILIDAD SOBRE COSTE BRUTA DEL 14,7%, 656 MILLONES DE EUROS DE RENTA BRUTA
* SE ESPERA QUE LA FASE III SE ESTABILICE EN 2032 CON LA PRIMERA INSTALACIÓN LISTA PARA OPERAR EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2029, SOLAPÁNDOSE CON LA FASE II
* SE PREVÉ INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS DE 100 MW EN EL SEGUNDO SEMESTRE, CON UNA INVERSIÓN TOTAL PREVISTA DE ALREDEDOR DE 1.900 MILLONES DE EUROS
* PREVÉ UNA CAPACIDAD TOTAL DE INFORMÁTICA DE 412 MW DESPUÉS DE LA FASE III
* TRABAJANDO EN FUTUROS PROYECTOS POR UN TOTAL DE 5,1 GW
