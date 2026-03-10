BREVE-Merlin Properties lanza su fase III y espera que se estabilice en 2032

LA NACION

BREVE-Merlin Properties lanza su fase III y espera que se estabilice en 2032Seth Wenig - AP

10 mar (Reuters) - MERLIN Properties SOCIMI SA:

* PREVÉ UN COMPROMISO ‌DE INVERSIÓN ‌TOTAL ⁠DE 987 MILLONES DE EUROS EN 2026, 1.330 MILLONES DE EUROS EN ​2027, 1.490 ⁠MILLONES DE ⁠EUROS EN 2028, 1.420 MILLONES DE EUROS ​EN 2029 Y 849 MILLONES DE EUROS ‌EN 2030

* LANZA LA ​FASE III PARA ​SATISFACER LA DEMANDA, A TRAVÉS DE TRES CAMPUS LISTOS PARA FUNCIONAR

* FASE III CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE 4.470 MILLONES DE EUROS

* LA EXPOSICIÓN DE ​LOS CENTROS DE DATOS SE MULTIPLICARÁ POR 10 CON ⁠LA FINALIZACIÓN DE LA FASE III

* LA FASE ‌III TIENE COMO OBJETIVO UNA RENTABILIDAD SOBRE COSTE BRUTA DEL 14,7%, 656 MILLONES DE EUROS DE RENTA BRUTA

* SE ESPERA QUE LA FASE III SE ESTABILICE EN 2032 CON ‌LA PRIMERA INSTALACIÓN LISTA PARA OPERAR EN EL PRIMER SEMESTRE ⁠DE 2029, SOLAPÁNDOSE CON LA FASE II

* ‌SE PREVÉ INICIAR LA CONSTRUCCIÓN ⁠DE DOS EDIFICIOS DE ⁠100 MW EN EL SEGUNDO SEMESTRE, CON UNA INVERSIÓN TOTAL PREVISTA DE ALREDEDOR DE 1.900 MILLONES DE EUROS

* PREVÉ UNA CAPACIDAD TOTAL DE ‌INFORMÁTICA DE 412 ​MW DESPUÉS DE LA FASE III

* TRABAJANDO EN FUTUROS PROYECTOS POR UN TOTAL DE 5,1 GW

