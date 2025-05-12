Breve-naturgy anuncia una oferta de recompra de obligaciones y su intención de emitir bonos
LA NACION
12 mayo (Reuters) - Naturgy Energy Group SA:
* OFERTA DE RECOMPRA DE OBLIGACIONES CON VENCIMIENTO EN ENERO DE 2027, ENERO DE 2026, ABRIL DE 2026 Y 2028
* FECHA DE ACEPTACIÓN PREVISTA EL 20 DE MAYO
* TIENE LA INTENCIÓN DE EMITIR, BAJO SU PROGRAMA "EURO MEDIUM TERM NOTES" POR VALOR DE 12.000 MILLONES DE EUROS, TÍTULOS SENIOR NO GARANTIZADOS A 6 Y 10 AÑOS A TIPO FIJO Fuente de la información: Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
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