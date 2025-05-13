LA NACION

Breve-naturgy emite bonos sénior no garantizados por 1.000 millones de euros

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Breve-naturgy emite bonos sénior no garantizados por 1.000 millones de euros
Breve-naturgy emite bonos sénior no garantizados por 1.000 millones de euros

13 mayo (Reuters) - Naturgy Energy Group SA:

* DIJO EL LUNES QUE HA EMITIDO BONOS SÉNIOR POR UN IMPORTE AGREGADO DE 1.000 MILLONES DE EUROS

* EMISIÓN DE DOS SERIES DE BONOS SÉNIOR NO GARANTIZADOS A TIPO FIJO CON VENCIMIENTOS A 6 Y 10 AÑOS RESPECTIVAMENTE, BAJO SU PROGRAMA 'EURO MEDIUM TERM NOTE' DE 12.000 MILLONES DE EUROS

* EL DESEMBOLSO DE AMBAS SERIES DE BONOS ESTÁ PROGRAMADO PARA EL 21 DE MAYO DE 2025

* TAMBIÉN HA LANZADO UNA OFERTA DE RECOMPRA DE VARIAS SERIES DE SUS BONOS SÉNIOR Y OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN LIMITADA A UN IMPORTE PRINCIPAL MÁXIMO DE 1.000 MILLONES DE EUROS EN TODAS LAS SERIES DE BONOS COMBINADAS

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

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