Breve-naturgy emite bonos sénior no garantizados por 1.000 millones de euros
LA NACION
13 mayo (Reuters) - Naturgy Energy Group SA:
* DIJO EL LUNES QUE HA EMITIDO BONOS SÉNIOR POR UN IMPORTE AGREGADO DE 1.000 MILLONES DE EUROS
* EMISIÓN DE DOS SERIES DE BONOS SÉNIOR NO GARANTIZADOS A TIPO FIJO CON VENCIMIENTOS A 6 Y 10 AÑOS RESPECTIVAMENTE, BAJO SU PROGRAMA 'EURO MEDIUM TERM NOTE' DE 12.000 MILLONES DE EUROS
* EL DESEMBOLSO DE AMBAS SERIES DE BONOS ESTÁ PROGRAMADO PARA EL 21 DE MAYO DE 2025
* TAMBIÉN HA LANZADO UNA OFERTA DE RECOMPRA DE VARIAS SERIES DE SUS BONOS SÉNIOR Y OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN LIMITADA A UN IMPORTE PRINCIPAL MÁXIMO DE 1.000 MILLONES DE EUROS EN TODAS LAS SERIES DE BONOS COMBINADAS
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
LA NACION