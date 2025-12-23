BREVE- Naturgy obtiene una financiación de 39 millones de euros para proyectos de baterías en España
23 dic (Reuters) - Naturgy Energy Group SA:
* OBTIENE UNA FINANCIACIÓN DE 39 millones de euros para proyectos innovadores de almacenamiento energético cofinanciada con fondos FEDER 21-27
* SUMA SIETE NUEVOS PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO CON BATERÍAS
* LOS PROYECTOS DE ALMACENAMIENTO CON BATERÍAS EN ESPAÑA SUMAN 16
* ALGUNAS PLANTAS SE ENCUENTRAN YA EN FASE DE CONSTRUCCIÓN Y COMENZARÁN A OPERAR EN LOS PRIMEROS MESES DE 2026
* LOS NUEVOS PROYECTOS SUMARÁN UNA POTENCIA ADICIONAL DE 100 MW Y UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 359 MWH Fuente de la información: https://tinyurl.com/nhj94dah
