BREVE-Nerifan vende el 5,12% del capital de Sacyr mediante una colocación acelerada

BREVE-Nerifan vende el 5,12% del capital de Sacyr mediante una colocación acelerada
Seth Wenig - AP

10 dic (Reuters) - Nerifan, S.L.:

* Dijo el martes que ha contratado a Citi para explorar una potencial venta de un bloque de acciones ordinarias existentes de Sacyr.

* Se contempla la venta de 40,8 millones de acciones ordinarias existentes de Sacyr, que representan aproximadamente el 5,12% del capital social de la empresa.

* El precio por acción en euros se determinará mediante una colocación acelerada.

* Banco colocador: Los libros de Sacyr están cubiertos (la demanda indicada supera el tamaño de la operación), se dará más información posteriormente.

