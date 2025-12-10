BREVE-Nerifan vende el 5,12% del capital de Sacyr mediante una colocación acelerada
10 dic (Reuters) - Nerifan, S.L.:
* Dijo el martes que ha contratado a Citi para explorar una potencial venta de un bloque de acciones ordinarias existentes de Sacyr.
* Se contempla la venta de 40,8 millones de acciones ordinarias existentes de Sacyr, que representan aproximadamente el 5,12% del capital social de la empresa.
* El precio por acción en euros se determinará mediante una colocación acelerada.
* Banco colocador: Los libros de Sacyr están cubiertos (la demanda indicada supera el tamaño de la operación), se dará más información posteriormente.
