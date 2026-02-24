BREVE-Nextil obtiene un beneficio neto de 3,7 millones de euros en 2025

24 feb (Reuters) - Nueva Expresión Textil, S.A.:

* Beneficio neto del ejercicio 3,7 millones de euros

* Ventas netas del ejercicio 30,4 millones de euros

* EBITDA del ejercicio 9,5 millones de euros

* Dice que parte de los pedidos formalizados durante el ejercicio no se han podido facturar íntegramente en los ingresos de 2025, por lo que el impacto se trasladará a 2026 y a los ejercicios siguientes

* Presentará el plan estratégico 2026-2030 una vez culminen la mayoría o parte de los procesos en curso

* Dice que afronta el ejercicio de 2026 y siguientes con una cartera de pedidos, programas a largo plazo y nuevas oportunidades en curso significativamente superiores a las de 2025

