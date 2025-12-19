BREVE-Pharma Mar obtiene la aprobación de la FDA para probar un fármaco contra el cáncer en EE. UU.
19 dic (Reuters) - Pharma Mar, SA:
* DIJO EL JUEVES QUE OBTUVO LA APROBACIÓN DE LA FDA (ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE EEUU) DE LA SOLICITUD DE UN NUEVO FÁRMACO EN INVESTIGACIÓN
* LA APROBACIÓN SUPONE EL INICIO DE UN ENSAYO CLÍNICO MULTICÉNTRICO DE FASE 1/2 EN EEUU
* EL ENSAYO EVALUARÁ LA COMBINACIÓN DEL FÁRMACO PM54 CON INMUNOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DE TUMORES SÓLIDOS EN ESTADIOS AVANZADOS
* LA FASE 1 DEL ESTUDIO SE CENTRARÁ EN UNA EVALUACIÓN INICIAL DE SEGURIDAD
* LA FASE 2 EVALUARÁ LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA EN PACIENTES AFECTADOS POR TUMORES CON NECESIDADES MÉDICAS NO CUBIERTAS
