BREVE-Prisa prevé un ebitda de 240 millones de euros para el periodo 2026-2029

3 mar (Reuters) - Promotora de ‌Informaciones SA :

* ‌PRESENTA ⁠NUEVO PLAN ESTRATÉGICO PARA ​2026-2029

* ⁠PREVÉ INGRESOS ⁠DE 1.120 MILLONES ​DE EUROS PARA ‌2026-2029

* PREVÉ UN ​EBITDA ​DE 240 MILLONES DE EUROS PARA 2026-2029

* PREVÉ UNA TASA DE ​CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTA DEL ⁠EBITDA DEL +10 % ENTRE 2025 Y ‌2029

* PREVÉ UNA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTA DE LOS INGRESOS DEL +5 % ENTRE 2025 ‌Y 2029

* PREVÉ QUE EL RATIO ⁠DE DEUDA ‌NETA SOBRE EBITDA ⁠CAERÁ POR ⁠DEBAJO DE 3,0X EN 2029

* NO PREVÉ VENCIMIENTOS DE DEUDA HASTA 2029 ‌CON ​LA NUEVA REFINANCIACIÓN

Fuente de la información: https://tinyurl.com/mwtv64pz

Más información de la ‌empresa: (Redacción de Gdansk)