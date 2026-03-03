BREVE-Prisa prevé un ebitda de 240 millones de euros para el periodo 2026-2029
3 mar (Reuters) - Promotora de Informaciones SA :
* PRESENTA NUEVO PLAN ESTRATÉGICO PARA 2026-2029
* PREVÉ INGRESOS DE 1.120 MILLONES DE EUROS PARA 2026-2029
* PREVÉ UN EBITDA DE 240 MILLONES DE EUROS PARA 2026-2029
* PREVÉ UNA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTA DEL EBITDA DEL +10 % ENTRE 2025 Y 2029
* PREVÉ UNA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTA DE LOS INGRESOS DEL +5 % ENTRE 2025 Y 2029
* PREVÉ QUE EL RATIO DE DEUDA NETA SOBRE EBITDA CAERÁ POR DEBAJO DE 3,0X EN 2029
* NO PREVÉ VENCIMIENTOS DE DEUDA HASTA 2029 CON LA NUEVA REFINANCIACIÓN
