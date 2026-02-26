BREVE-Redeia prevé que las inversiones entre 2026 y 2029 superen los 6.500 millones de euros
26 feb (Reuters) - Redeia Corporacion SA:
* PRESENTA SU PLAN ESTRATÉGICO 2026-2029
* PREVÉ UN CRECIMIENTO DEL DIVIDENDO DEL 2% ANUAL HASTA ALCANZAR LOS 0,87 EUROS POR ACCIÓN EN 2029
* PREVÉ UNA DEUDA NETA DE ALREDEDOR DE 6.000 MILLONES DE EUROS EN 2026 Y DE ALREDEDOR DE 7.800 MILLONES DE EUROS EN 2029
* LAS INVERSIONES ENTRE 2026 Y 2029 SUPERARÁN LOS 6.500 MILLONES DE EUROS
* PREVÉ UN BENEFICIO NETO EN 2026 DE MÁS DE 510 MILLONES DE EUROS, CON UN CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTO DE APROXIMADAMENTE EL 3% ENTRE 2025 Y 2029
* PREVÉ UN EBITDA SUPERIOR A 1.250 MILLONES DE EUROS EN 2026 Y
UN CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTO DEL EBITDA
SUPERIOR AL 5% ENTRE 2025 Y 2029
* PREVÉ QUE EL DEL RAB TRANSPORTE + SALTO DE CHIRA ALCANZARÁ LOS 12.000 MILLONES DE EUROS EN 2029
* PREVÉ QUE EL RAB SUPERARÁ LOS 15.000 MILLONES DE EUROS EN 2031 GRACIAS A LAS NUEVAS PUESTAS EN SERVICIO
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)