BREVE-Redeia prevé que las inversiones entre 2026 y 2029 superen los 6.500 millones de euros

26 feb (Reuters) - Redeia Corporacion SA:

* PRESENTA SU ‌PLAN ‌ESTRATÉGICO ⁠2026-2029

* PREVÉ UN CRECIMIENTO DEL DIVIDENDO DEL 2% ANUAL HASTA ALCANZAR ​LOS ⁠0,87 EUROS ⁠POR ACCIÓN EN 2029

* PREVÉ ​UNA DEUDA NETA DE ALREDEDOR ‌DE 6.000 MILLONES ​DE EUROS EN 2026 ​Y DE ALREDEDOR DE 7.800 MILLONES DE EUROS EN 2029

* LAS INVERSIONES ENTRE 2026 Y 2029 SUPERARÁN ​LOS 6.500 MILLONES DE EUROS

* PREVÉ UN BENEFICIO NETO ⁠EN 2026 DE MÁS DE 510 MILLONES DE ‌EUROS, CON UN CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTO DE APROXIMADAMENTE EL 3% ENTRE 2025 Y 2029

* PREVÉ UN EBITDA SUPERIOR A 1.250 MILLONES DE EUROS EN 2026 ‌Y

UN CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTO DEL EBITDA

SUPERIOR ⁠AL 5% ENTRE 2025 ‌Y 2029

* PREVÉ QUE ⁠EL DEL RAB ⁠TRANSPORTE + SALTO DE CHIRA ALCANZARÁ LOS 12.000 MILLONES DE EUROS EN 2029

* PREVÉ QUE EL RAB SUPERARÁ LOS ‌15.000 MILLONES ​DE EUROS EN 2031 GRACIAS A LAS NUEVAS PUESTAS EN SERVICIO

