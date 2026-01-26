BREVE-Renta 4 aumenta un 67,7% su beneficio neto en el cuarto trimestre

26 ene (Reuters) - Renta 4 Banco SA:

* Beneficio neto del cuarto trimestre 12,0 millones de euros

* Ratio de capital CET1 del 16,1% a finales de diciembre

* Rentabilidad de los fondos propios (ROE) del 26,93% a finales de diciembre

* Margen de intereses del ejercicio 27,0 millones de euros, un 12,7% más que ejercicio 2024

* Beneficio neto del ejercicio 42,9 millones de euros

* Mantiene una proyección optimista de la evolución del negocio, ve un elevado nivel de retorno sobre el capital (ROE) y elevados ratios de solvencia y liquidez en 2026

