BREVE-Renta Corporación registra un beneficio neto anual de US$2,5 millones

27 feb (Reuters) - Renta Corporación Inmobiliaria S.A.:

* reportó el jueves un beneficio neto del ejercicio 2025 de 2,5 millones de euros

* ingresos del ejercicio 45,6 millones de euros

* EBITDA del ejercicio 3,4 millones de euros

* propone el reparto de 800.000 euros brutos de dividendo a partir de los resultados de 2025

* inicia un programa de recompra de acciones por un importe máximo de 1,2 millones de euros

* programa de hasta 1,6 millones de acciones, aproximadamente el 5% del capital social

* programa de recompra del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2026

