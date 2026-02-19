BREVE-Repsol dice que la exploración y producción en Libia alcanzó en 2025 su nivel más alto desde 2012
19 feb (Reuters) - El CEO de Repsol SA:
* LA PRODUCCIÓN DEL NEGOCIO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN LIBIA ALCANZÓ EN 2025 SU NIVEL MÁS ALTO DESDE 2012
* NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE GAS EN VENEZUELA EN UN 10% Y MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
* PODRÍAMOS AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN VENEZUELA EN MÁS DE UN 50% EN 12 MESES Y TRIPLICARLA EN TRES AÑOS
* REANUDAREMOS EL TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGAS DE PETRÓLEO EN VENEZUELA Y EXPORTAREMOS A ESPAÑA, EEUU Y DESTINOS ADECUADOS DENTRO DEL MARCO DE LAS LICENCIAS
* BAJO NUESTRAS HIPÓTESIS DE MERCADO Y NUEVO MODELO DE INFORMACIÓN, SE ESPERA UN FLUJO DE CAJA EN 2026 DE ENTRE 5.500 Y 6.000 millones DE EUROS
* EN FASE AVANZADA DE LAS NEGOCIACIONES PARA ROTAR 700 MW DE ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA
* GASTO EN CAPITAL NETO EN 2026 PREVISTO EN 2.700 millones DE EUROS
* NUESTRA POSIBLE RECLAMACIÓN POR EL APAGÓN DEL 28 DE ABRIL ASCIENDE A UNOS 125 millones DE EUROS
* VAMOS A ENTRAR EN RELACIONES COMERCIALES NORMALES EN VENEZUELA, LO QUE SIGNIFICA QUE SE NOS PAGARÁ POR NUESTRA PRODUCCIÓN
