Breve-repsol reduce el beneficio un 62% en 1tr
30 abr (Reuters) - Repsol SA:
* REPSOL DICE RESULTADO AJUSTADO 1TR 651 MILLONES DE EUROS
* REPSOL DICE RESULTADO NETO 1TR 366 MILLONES DE EUROS, UN 62% MENOS QUE UN AÑO ANTES
* REPSOL DICE EBITDA CCS 1TR 1.847 MILLONES DE EUROS
* REPSOL DICE INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 1TR 14.954 MILLONES DE EUROS
* REPSOL DICE DEUDA NETA SE SITÚA EN 5.830 MILLONES DE EUROS AL CIERRE DE MARZO
* REPSOL DICE PROPONDRÁ A LA JUNTA DE 2025 LA APROBACIÓN DE UN DIVIDENDO DE 0,5 EUROS BRUTOS POR ACCIÓN A SER REMUNERADO EN JULIO DE 2025, ASÍ COMO UN DIVIDENDO DE 0,5 EUROS BRUTOS POR ACCIÓN A SER REMUNERADO EN ENERO DE 2026
* REPSOL DICE MANTIENE COMPROMISOS PARA 2025
* REPSOL DICE COMPROMISOS PARA 2025 INCLUYEN FLUJO DE CAJA DE LAS OPERACIONES: 5.500 - 6.000 MILLION EUR, INVERSIONES NETAS: 3.000 - 3.500 MILLION, REMUNERACIÓN AL ACCIONISTA: 30% - 35% DEL FLUJO DE CAJA Fuente de la información: http://localhost:3000/s/S4e3B2b Más información de la empresa (Información de Tomás Cobos)