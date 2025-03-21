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Breve-sabadell aprueba dos programas de recompra de acciones

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Breve-sabadell aprueba dos programas de recompra de acciones
Breve-sabadell aprueba dos programas de recompra de acciones

21 mar (Reuters) - Banco Sabadell, S.A.:

* DIJO EL JUEVES QUE APROBÓ LA REACTIVACIÓN DEL PROGRAMA DE RECOMPRA SUSPENDIDO POR UN IMPORTE EFECTIVO DE HASTA 247 MILLONES DE EUROS

* NÚMERO DE ACCIONES DE HASTA 538,8 MILLONES

* EL PROGRAMA COMENZARÁ EL 31 DE MARZO Y TERMINARÁ A MÁS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE

* TAMBIÉN APROBÓ UN SEGUNDO PROGRAMA DE RECOMPRA DE HASTA 755 MILLONES DE EUROS Y HASTA MILLONES DE ACCIONES

* EL PROGRAMA COMENZARÁ EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE CONCLUYA LA PRIMERA RECOMPRA Y TERMINARÁ A MÁS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

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