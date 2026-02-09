BREVE-Sabadell inicia un programa de recompra de acciones propias por US$435 millones
9 feb (Reuters) - Banco de Sabadell, SA:
* inicia un programa de recompra de acciones propias por el importe monetario de 435 millones de euros
* el número máximo de acciones no excederá de 502,4 millones de acciones
* el número de acciones podría ser inferior a aquel que, sumadas al resto de acciones propias de Banco Sabadell en cada momento, representen un 10% del capital social
* finalidad de compra de acciones propias: su amortización mediante una reducción de capital
* el programa de recompra finalizará como máximo el 31 de diciembre de 2026
