BREVE-Sabadell inicia un programa de recompra de acciones propias por US$435 millones

9 feb (Reuters) - Banco de Sabadell, SA:

* inicia un programa de recompra de acciones propias por el importe monetario de 435 millones de euros

* el número máximo de acciones no excederá de 502,4 millones de acciones

* el número de acciones podría ser inferior a aquel que, sumadas al resto de acciones propias de Banco Sabadell en cada momento, representen un 10% del capital social

* finalidad de compra de acciones propias: su amortización mediante una reducción de capital

* el programa de recompra finalizará como máximo el 31 de diciembre de 2026

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)