Breve-santander anuncia la venta del 49% de santander polska a erste group bank
5 may (Reuters) - Banco Santander SA:
* ANUNCIA LA VENTA DEL 49% DE SANTANDER POLSKA A ERSTE GROUP BANK
* ERSTE ADQUIRIRÁ UNA PARTICIPACIÓN DE APROXIMADAMENTE EL 49% DEL CAPITAL SOCIAL EN SANTANDER POLSKA
* ERSTE ADQUIRIRÁ EL 50% DE LA GESTORA DE ACTIVOS (TFI)
* ADQUISICIÓN POR UN IMPORTE TOTAL EN EFECTIVO DE UNOS 7.000 MILLONES DE EUROS
* LA OPERACIÓN, ÍNTEGRAMENTE EN EFECTIVO, SE EFECTUARÁ A UN PRECIO DE 584 ESLOTIS POR ACCIÓN
* LA OPERACIÓN VALORA EL BANCO EN 2,2 VECES SU VALOR CONTABLE TANGIBLE POR ACCIÓN AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2025
* HA ANUNCIADO CON ERSTE UNA COLABORACIÓN ESTRATÉGICA PARA APROVECHAR LAS FORTALEZAS Y LA PRESENCIA INTERNACIONAL DE AMBAS ENTIDADES EN CORPORATE & INVESTMENT BANKING (CIB)
* TRAS LA OPERACIÓN, SANTANDER CONTARÁ CON APROXIMADAMENTE EL 13% DEL CAPITAL DE SANTANDER POLSKA Y TIENE LA INTENCIÓN DE ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE SANTANDER CONSUMER BANK POLSKA
* PREVÉ DISTRIBUIR EL 50% DEL CAPITAL QUE SE LIBERARÁ TRAS LA OPERACIÓN, LO QUE ACELERA SUS PLANES DE RECOMPRA DE ACCIONES POR UN IMPORTE APROXIMADO DE 3.200 MILLONES DE EUROS
* EL CIERRE DE ESTAS OPERACIONES, QUE SE ESPERA EN TORNO A FINALES DE 2025, GENERARÁ UNA PLUSVALÍA NETA APROXIMADA DE 2.000 MILLONES DE EUROS PARA SANTANDER
* LA OPERACIÓN SUPONDRÁ UN INCREMENTO DE UNOS 100 PUNTOS BÁSICOS EN LA RATIO DE CAPITAL CET1 DEL GRUPO, EQUIVALENTE A UNOS 6.400 MILLONES DE EUROS, Y SITUARÁ LA RATIO DE CAPITAL CET1 PROFORMA EN TORNO AL 14%
* BOTÍN: TENEMOS PREVISTO DEDICAR EL 50% DEL IMPORTE (UNOS 3.200 MILLONES DE EUROS) A ACELERAR PARA PRINCIPIOS DE 2026 LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS DE RECOMPRA DE ACCIONES PREVISTOS
* BOTÍN: TENEMOS PREVISTO SUPERAR EL OBJETIVO DE RECOMPRAS ANUNCIADO DE HASTA 10.000 MILLONES DE EUROS
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
Otras noticias de Servicio-de-noticias
- 1
El cisne negro: qué es lo que los empresarios callan sobre la economía que viene
- 2
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 4 de mayo
- 3
Gran Hermano 2025: quién se va de la casa este domingo 4 de mayo
- 4
Especies en peligro: crece el escándalo por una red internacional de caza ilegal y tráfico de fauna liderada por un argentino