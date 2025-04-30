Breve-santander aumenta un 19,3% su beneficio en el primer trimestre
30 abr (Reuters) - Banco Santander SA:
* MARGEN INTERESES 1TR 11.378 MILLONES DE EUROS, UN 5,0% MENOS RESPECTO AL 1TR 2024
* RESULTADO ATRIBUIDO 1TR 3.402 MILLONES DE EUROS, UN 19,3% MÁS
* MARGEN BRUTO 1TR 15.537 MILLONES DE EUROS, UN 1,0% MÁS
* VA CAMINO DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS PARA 2025
* ESPERA PARA 2025 UNOS 62.000 MILLONES DE INGRESOS; CRECIMIENTO DE INGRESOS POR COMISIONES DE UN DÍGITO MEDIO-ALTO
* ESPERA PARA 2025 MENOS COSTES; COSTE DEL RIESGO CERCANO AL 1,15%; ROTE CERCANO AL 16,5% POST-AT1, Y CET1 DEL 13%
* LA RATIO CET1 ALCANZÓ EL 12,9% EN 1TR, 0,1 PUNTOS PORCENTUALES MÁS QUE EN DICIEMBRE, POR LA FUERTE GENERACIÓN ORGÁNICA DE CAPITAL
* LOS INGRESOS AUMENTARON GRACIAS A UNOS INGRESOS POR COMISIONES RÉCORD Y AL CRECIMIENTO DE CLIENTES: NUEVE MILLONES MÁS, HASTA UN TOTAL DE 175 MILLONES
* BOTÍN: TODOS SUS NEGOCIOS GLOBALES ESTÁN DANDO BUENOS RESULTADOS
* BOTÍN: ESPERA DISTRIBUIR HASTA 10.000 MILLONES DE EUROS MEDIANTE RECOMPRAS DE ACCIONES CORRESPONDIENTES A LOS RESULTADOS DE 2025 Y 2026 Y DISTRIBUIR EXCESO DE CAPITAL PREVISTO
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Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)