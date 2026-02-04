LA NACION

BREVE-Santander inicia un programa de recompra por valor de hasta 5.030 millones de euros

4 feb (Reuters) - Banco Santander ⁠SA:

* INICIA ⁠PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES

* EL ⁠CONSEJO ‌APRUEBA UN ​PROGRAMA DE RECOMPRA ​DE ACCIONES POR VALOR DE ‌5.030 MILLONES ‌DE EUROS

* ​EL PROGRAMA SE DESARROLLARÁ DEL 4 DE FEBRERO AL 21 DE JULIO, AMBOS INCLUSIVE

* EL NÚMERO ⁠MÁXIMO DE ACCIONES QUE ​SE ADQUIRIRÍAN SERÍA DE UNOS 470 MILLONES, APROXIMADAMENTE EL 3,20% DEL CAPITAL SOCIAL DEL BANCO

* ⁠SU OBJETIVO ES REDUCIR ​EL CAPITAL SOCIAL DEL BANCO

* LA ‍DECISIÓN SOBRE EL DIVIDENDO COMPLEMENTARIO EN EFECTIVO PARA 2025 SE PROPONDRÁ EL 24 ​DE FEBRERO

