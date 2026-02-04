BREVE-Santander inicia un programa de recompra por valor de hasta 5.030 millones de euros
4 feb (Reuters) - Banco Santander SA:
* INICIA PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES
* EL CONSEJO APRUEBA UN PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES POR VALOR DE 5.030 MILLONES DE EUROS
* EL PROGRAMA SE DESARROLLARÁ DEL 4 DE FEBRERO AL 21 DE JULIO, AMBOS INCLUSIVE
* EL NÚMERO MÁXIMO DE ACCIONES QUE SE ADQUIRIRÍAN SERÍA DE UNOS 470 MILLONES, APROXIMADAMENTE EL 3,20% DEL CAPITAL SOCIAL DEL BANCO
* SU OBJETIVO ES REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL DEL BANCO
* LA DECISIÓN SOBRE EL DIVIDENDO COMPLEMENTARIO EN EFECTIVO PARA 2025 SE PROPONDRÁ EL 24 DE FEBRERO
