BREVE-Santander vende participación del 3,5% en Santander Bank Polska a 482 eslotis por acción
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
2 dic (Reuters) - Santander Bank Polska SA:
* BANCO SANTANDER HA COMPLETADO EL PROCESO DE COLOCACIÓN ACELERADA PARA LA VENTA DE ACCIONES DE SANTANDER BANK POLSKA
* EL NÚMERO FINAL DE ACCIONES VENDIDAS SE HA FIJADO EN 3.576.626, QUE REPRESENTAN APROXIMADAMENTE 3,5% DEL CAPITAL SOCIAL EXISTENTE DE SANTANDER BANK POLSKA
* EL PRECIO DE VENTA SE HA FIJADO EN 482 ZLOTIS POR ACCIÓN ORDINARIA
* TRAS LA LIQUIDACIÓN DE LA COLOCACIÓN, Y CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DE LA VENTA PREVISTA DE APROXIMADAMENTE EL 49% DE SANTANDER BANK POLSKA A ERSTE GROUP BANK AG, BANCO SANTANDER TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN DE APROXIMADAMENTE EL 9,7% DEL CAPITAL SOCIAL DE SANTANDER BANK POLSKA
Fuente de la información:
Más información de las empresas: (Redacción de Gdansk)
LA NACION
Más leídas
- 1
Cuándo cobro Anses: el calendario completo de diciembre 2025
- 2
Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene
- 3
Embargo por $36.954 millones. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo
- 4
Meta AI en WhatsApp: cómo desactivarlo