BREVE-Santander vende participación del 3,5% en Santander Bank Polska a 482 eslotis por acción

BREVE-Santander vende participación del 3,5% en Santander Bank Polska a 482 eslotis por acción
2 dic (Reuters) - Santander Bank Polska SA:

* BANCO SANTANDER HA COMPLETADO EL PROCESO DE COLOCACIÓN ACELERADA PARA LA VENTA DE ACCIONES DE SANTANDER BANK POLSKA

* EL NÚMERO FINAL DE ACCIONES VENDIDAS SE HA FIJADO EN 3.576.626, QUE REPRESENTAN APROXIMADAMENTE 3,5% DEL CAPITAL SOCIAL EXISTENTE DE SANTANDER BANK POLSKA

* EL PRECIO DE VENTA SE HA FIJADO EN 482 ZLOTIS POR ACCIÓN ORDINARIA

* TRAS LA LIQUIDACIÓN DE LA COLOCACIÓN, Y CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DE LA VENTA PREVISTA DE APROXIMADAMENTE EL 49% DE SANTANDER BANK POLSKA A ERSTE GROUP BANK AG, BANCO SANTANDER TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN DE APROXIMADAMENTE EL 9,7% DEL CAPITAL SOCIAL DE SANTANDER BANK POLSKA

