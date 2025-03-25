Breve-squirrel media compra el 25% restante de las acciones del grupo ganga
25 mar (Reuters) -
Squirrel Media SA :
* ADQUIERE EL 100% DE GRUPO GANGA
* LLEGA A UN ACUERDO PARA LA ADQUISICIÓN DEL 25% RESTANTE DE LAS PARTICIPACIONES DE GRUPO GANGA
* LA ADQUISICIÓN SE FINANCIARÁ EN SU TOTALIDAD MEDIANTE CANJE DE ACCIONES NUEVAS DE SQUIRREL MEDIA, EMITIDAS EN UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL RESTRINGIDA
* EL CANJE SE HA ACORDADO A UN PRECIO DE 3,20 EUROS POR ACCIÓN, LO QUE SUPONE LA EMISIÓN Y ENTREGA DE 258.269 ACCIONES DE SQUIRREL
* SQUIRREL Y LOS FUNDADORES DE GRUPO GANGA HAN ACORDADO CAPITALIZAR EL IMPORTE APLAZADO PENDIENTE DERIVADO DE LA ADQUISICIÓN DEL 75% DEL GRUPO
* LA CAPITALIZACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL RESTRINGIDA A 3,20 EUROS POR ACCIÓN, LO QUE IMPLICA LA EMISIÓN Y ENTREGA DE 195.735 ACCIONES
* EN TOTAL EMITIRÁ Y ENTREGARÁ 454.004 ACCIONES A LOS SOCIOS FUNDADORES DE GRUPO GANGA
* SQUIRREL Y LOS FUNDADORES DE GRUPO GANGA HAN PACTADO UN COMPROMISO DE 'LOCK-UP'
DE TRES AÑOS, DURANTE LOS CUALES LAS ACCIONES RECIBIDAS EN ESTE ACUERDO NO PODRÁN SER ENAJENADAS NI PRESTADAS
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
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