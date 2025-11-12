LA NACION

BREVE-Talgo propone una ampliación de capital y la emisión de bonos convertibles

12 nov (Reuters) - Talgo, SA:

* PROPONE UN AUMENTO DE CAPITAL DE 3,19 millones de euros CON EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE

* PROPONE LA EMISIÓN DE 300 BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES ORDINARIAS DE LA SOCIEDAD POR UN IMPORTE NOMINAL AGREGADO DE 30 millones de euros

* PROPONE LA EMISIÓN DE 750 BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES ORDINARIAS DE LA SOCIEDAD POR UN IMPORTE NOMINAL AGREGADO DE 75 millones de euros

* PROPONE APROBAR UN CONTRATO DE FINANCIACIÓN SINDICADO POR UN IMPORTE TOTAL MÁXIMO DE 770 millones de euros

* PROPONE LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A 8

