BREVE-Talgo reduce ventas un 7,6% y prevé ingresos de entre 700 y 800 mln eur para 2026

2 mar (Reuters) - Talgo, SA:

* ANUNCIÓ EL ‌VIERNES ‌SUS ⁠RESULTADOS DEL EJERCICIO DE 2025 Y ​PREVISIONES ⁠PARA PRÓXIMOS ⁠EJERCICIOS

* PÉRDIDAS NETAS EJERCICIO ​98,2 MILLONES DE ‌EUROS

* VENTAS EJERCICIO 618,2 ​MILLONES ​DE EUROS

* EBITDA DEL EJERCICIO ANUAL 1 MILLÓN DE EUROS

* LAS PERSPECTIVAS PARA ​2026 REFLEJAN UN NIVEL ⁠RÉCORD DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, LO ‌QUE IMPULSARÁ LOS INGRESOS HASTA ALREDEDOR DE 750 MILLONES DE EUROS

* SE PREVÉ QUE EL EBITDA ‌DE 2026 ALCANCE MÁRGENES DEL 7,5-8,5%

* ⁠PREVÉ UNOS INGRESOS ‌EN 2026 ⁠DE ENTRE ⁠700 Y 800 MILLONES DE EUROS

* PREVÉ QUE EN 2026 LOS PEDIDOS ‌ALCANZARÁN ​LOS 1.500-2.000 MILLONES DE EUROS

