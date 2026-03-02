BREVE-Talgo reduce ventas un 7,6% y prevé ingresos de entre 700 y 800 mln eur para 2026
2 mar (Reuters) - Talgo, SA:
* ANUNCIÓ EL VIERNES SUS RESULTADOS DEL EJERCICIO DE 2025 Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS EJERCICIOS
* PÉRDIDAS NETAS EJERCICIO 98,2 MILLONES DE EUROS
* VENTAS EJERCICIO 618,2 MILLONES DE EUROS
* EBITDA DEL EJERCICIO ANUAL 1 MILLÓN DE EUROS
* LAS PERSPECTIVAS PARA 2026 REFLEJAN UN NIVEL RÉCORD DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, LO QUE IMPULSARÁ LOS INGRESOS HASTA ALREDEDOR DE 750 MILLONES DE EUROS
* SE PREVÉ QUE EL EBITDA DE 2026 ALCANCE MÁRGENES DEL 7,5-8,5%
* PREVÉ UNOS INGRESOS EN 2026 DE ENTRE 700 Y 800 MILLONES DE EUROS
* PREVÉ QUE EN 2026 LOS PEDIDOS ALCANZARÁN LOS 1.500-2.000 MILLONES DE EUROS
