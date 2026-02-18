BREVE-Talgo renueva la emisión de pagarés de 150 millones de euros en el MARF
18 feb (Reuters) - Talgo SA:
* DIJO EL MARTES QUE ACORDÓ LA RENOVACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN DE PAGARÉS EN EL MARF
* EL SALDO VIVO MÁXIMO PENDIENTE DE LOS PAGARÉS ES DE 150 MILLONES DE EUROS
* LOS PLAZOS DE VENCIMIENTO DE LOS PAGARÉS OSCILAN ENTRE 3 Y 730 DÍAS (24 MESES)
* EL IMPORTE NOMINAL UNITARIO DE CADA PAGARÉ ES DE 100.000 EUROS
* LOS PAGARÉS SE DIRIGIRÁN EXCLUSIVAMENTE A CLIENTES PROFESIONALES E INVERSORES CUALIFICADOS
* LA DURACIÓN DEL PROGRAMA ES DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE REGISTRO
(Redacción de Gdansk)