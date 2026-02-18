LA NACION

BREVE-Talgo renueva la emisión de pagarés de 150 millones de euros en el MARF

18 feb (Reuters) - Talgo SA:

* ‌DIJO ‌EL ⁠MARTES QUE ACORDÓ LA ​RENOVACIÓN ⁠DEL PROGRAMA ⁠DE EMISIÓN DE PAGARÉS EN ​EL MARF

* EL ‌SALDO VIVO ​MÁXIMO PENDIENTE ​DE LOS PAGARÉS ES DE 150 MILLONES DE EUROS

* LOS PLAZOS DE ​VENCIMIENTO DE LOS ⁠PAGARÉS OSCILAN ENTRE 3 ‌Y 730 DÍAS (24 MESES)

* EL IMPORTE NOMINAL UNITARIO DE CADA PAGARÉ ES DE 100.000 EUROS

* ‌LOS PAGARÉS SE DIRIGIRÁN ⁠EXCLUSIVAMENTE A CLIENTES PROFESIONALES E ‌INVERSORES CUALIFICADOS

* ⁠LA ⁠DURACIÓN DEL PROGRAMA ES DE UN AÑO A PARTIR DE ‌LA ​FECHA DE REGISTRO

Fuente de la información: https://tinyurl.com/75u39u8k Más información de la ‌empresa: (Redacción de Gdansk)

