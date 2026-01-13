LA NACION

BREVE-Telefónica emite dos bonos verdes por 1.750 millones de euros

13 ene (Reuters) - Telefónica SA:

* DIJO EL LUNES ⁠QUE EMITE ⁠BONOS VERDES POR IMPORTE NOMINAL DE 900 MILLONES DE EUROS Y ⁠850 ‌MILLONES ​DE EUROS

* LOS BONOS DE 900 ​MILLONES DE EUROS DEVENGARÁN UN ‌INTERÉS FIJO DEL 4,381% HASTA ‌2031

* LOS ​BONOS DE 850 MILLONES DE EUROS DEVENGARÁN UN INTERÉS FIJO DEL 4,881% HASTA 2034

* PRECIO DE EMISIÓN DE LOS BONOS SE FIJÓ EN EL 100% DE ⁠SU VALOR NOMINAL, Y TENDRÁN CARÁCTER PERPETUO CON ​OPCIÓN DE COMPRA

* LAS OBLIGACIONES TENDRÁN UN IMPORTE NOMINAL UNITARIO DE 100.000 EUROS

* INTERÉS SE PAGARÁ POR ANUALIDADES VENCIDAS A PARTIR DEL 19 DE ABRIL DE ⁠2027

* EMISIÓN ESTÁ DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE A CLIENTES PROFESIONALES ​Y CONTRAPARTES ELEGIBLES

* SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLSO DE LAS OBLIGACIONES TENDRÁ LUGAR EN LA FECHA DE ‍CIERRE, ALREDEDOR DEL 19 DE ENERO

* EL PRODUCTO NETO SE DESTINARÁ A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DE ​LA FINANCIACIÓN SOSTENIBLE

* LOS BONOS COTIZARÁN EN EURONEXT DUBLÍN

Fuente de la información: https://tinyurl.com/3txammck Más información ‍de la empresa: (Redacción de Gdansk)

