BREVE-Telefónica emite dos bonos verdes por 1.750 millones de euros
13 ene (Reuters) - Telefónica SA:
* DIJO EL LUNES QUE EMITE BONOS VERDES POR IMPORTE NOMINAL DE 900 MILLONES DE EUROS Y 850 MILLONES DE EUROS
* LOS BONOS DE 900 MILLONES DE EUROS DEVENGARÁN UN INTERÉS FIJO DEL 4,381% HASTA 2031
* LOS BONOS DE 850 MILLONES DE EUROS DEVENGARÁN UN INTERÉS FIJO DEL 4,881% HASTA 2034
* PRECIO DE EMISIÓN DE LOS BONOS SE FIJÓ EN EL 100% DE SU VALOR NOMINAL, Y TENDRÁN CARÁCTER PERPETUO CON OPCIÓN DE COMPRA
* LAS OBLIGACIONES TENDRÁN UN IMPORTE NOMINAL UNITARIO DE 100.000 EUROS
* INTERÉS SE PAGARÁ POR ANUALIDADES VENCIDAS A PARTIR DEL 19 DE ABRIL DE 2027
* EMISIÓN ESTÁ DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE A CLIENTES PROFESIONALES Y CONTRAPARTES ELEGIBLES
* SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLSO DE LAS OBLIGACIONES TENDRÁ LUGAR EN LA FECHA DE CIERRE, ALREDEDOR DEL 19 DE ENERO
* EL PRODUCTO NETO SE DESTINARÁ A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DE LA FINANCIACIÓN SOSTENIBLE
* LOS BONOS COTIZARÁN EN EURONEXT DUBLÍN
