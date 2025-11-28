LA NACION

BREVE-Telefónica se adjudica provisionalmente los derechos exclusivos de partidos de LaLiga

Bernat Armangue - AP

28 nov (Reuters) - Telefónica SA:

* HA RESULTADO ADJUDICATARIA PROVISIONAL DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN EN EXCLUSIVA DE CINCO PARTIDOS POR JORNADA DE LALIGA, PARA EL MERCADO RESIDENCIAL EN SU MODALIDAD DE PAGO EN ESPAÑA

* LA ADJUDICACIÓN COMPRENDE LAS TEMPORADAS 2027/28 A 2031/32

* LA ADJUDICACIÓN SE HA REALIZADO A UN IMPORTE TOTAL DE 2.635,85 MILLONES DE EUROS, A RAZÓN DE UN PRECIO MEDIO DE 527,17 MILLONES DE EUROS PARA CADA UNA DE LAS TEMPORADAS

* LA ADJUDICACIÓN ESTÁ SUPEDITADA A LA FIRMA DEL CORRESPONDIENTE CONTRATO ENTRE TELEFÓNICA Y LALIGA

