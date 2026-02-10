BREVE: Telefónica vende el 100% de Telefónica Móviles Chile
10 feb (Reuters) - Telefónica SA:
* Vende el 100% del capital social de Telefónica Móviles Chile S.A. (“Telefónica Chile”)
* Transferencia del capital social a NJJ Holding y Millicom Spain
* Importe de la transacción de aproximadamente 1.215 millones de dólares
* Pago adicional de 150 millones de dólares condicionado a la posible ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno
* El importe de la transacción incluye un pago en efectivo de 50 millones de dólares pagadero al cierre de la operación
* El acuerdo también incluye un pago aplazado de 340 millones de dólares que será satisfecho en base a los resultados financieros de Telefónica Chile
* La firma y cierre de la transacción han tenido lugar simultáneamente en el día de hoy
