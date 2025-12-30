BREVE.- Un consorcio liderado por CAF gana un proyecto del metro de Nápoles por hasta US$630 millones
30 dic (Reuters) - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.:
* EL CONSORCIO LIDERADO POR CAF SE ADJUDICA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA LÍNEA 10 DEL METRO DE NÁPOLES
* EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON TODAS LAS OPCIONES CONTEMPLADAS PODRÍA SUPERAR LOS 630 millones DE EUROS
* EL ALCANCE INCLUYE EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN CBTC/ATO GOA4 Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
* LA FASE INICIAL BASE ESTÁ VALORADA EN 259 millones DE EUROS
* EL CONSORCIO (RTI), INCLUYE AET S.R.L., FRANCESCO VENTURA COSTRUZIONI FERROVIARIE S.R.L., MER MEC STE S.R.L. Y LEONARDO S.P.A.
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)