BREVE.- Un consorcio liderado por CAF gana un proyecto del metro de Nápoles por hasta US$630 millones

30 dic (Reuters) - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.:

* EL CONSORCIO LIDERADO POR CAF SE ADJUDICA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA LÍNEA 10 DEL METRO DE NÁPOLES

* EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON TODAS LAS OPCIONES CONTEMPLADAS PODRÍA SUPERAR LOS 630 millones DE EUROS

* EL ALCANCE INCLUYE EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN CBTC/ATO GOA4 Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

* LA FASE INICIAL BASE ESTÁ VALORADA EN 259 millones DE EUROS

* EL CONSORCIO (RTI), INCLUYE AET S.R.L., FRANCESCO VENTURA COSTRUZIONI FERROVIARIE S.R.L., MER MEC STE S.R.L. Y LEONARDO S.P.A.

