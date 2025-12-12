LA NACION

BREVE-Vidrala acuerda la compra de la chilena Cristalerías Toro por US$77.000.000

12 dic (Reuters) - Vidrala:

* Dijo el jueves que había acordado adquirir el 100% del capital de Cristalerías Toro, fabricante de envases de vidrio en Chile.

* El valor de la transacción asciende a unos 77 millones de euros, que incluye la deuda asumida y una parte del precio cuyo pago queda diferido.

* El cierre de la transacción está previsto a comienzos de 2026.

* Las ventas de Cristalerías Toro en 2025 se estiman en 70 millones de euros.

* Espera una sólida posición financiera tras la transacción.

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

