BREVE-Vidrala acuerda la compra de la chilena Cristalerías Toro por US$77.000.000

12 dic (Reuters) - Vidrala:
* Dijo el jueves que había acordado adquirir el 100% del capital de Cristalerías Toro, fabricante de envases de vidrio en Chile.
* El valor de la transacción asciende a unos 77 millones de euros, que incluye la deuda asumida y una parte del precio cuyo pago queda diferido.
* El cierre de la transacción está previsto a comienzos de 2026.
* Las ventas de Cristalerías Toro en 2025 se estiman en 70 millones de euros.
* Espera una sólida posición financiera tras la transacción.
