Brian Daboll deja de ser entrenador de los Giants con el equipo con marca de 2-8, según fuente AP

NUEVA YORK (AP) — Los Giants de Nueva York despidieron al entrenador Brian Daboll el lunes, según le informaron a The Associated Press dos personas con conocimiento de la situación.

Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque la decisión no había sido anunciada.

Los dueños y el gerente general Joe Schoen tomaron la decisión un día después de que los Giants desperdiciaran una ventaja tardía y perdieran 24-20 ante los Bears de Chicago, cayendo a un récord de 2-8 en la temporada.

Nueva York ha perdido cuatro partidos consecutivos desde que sorprendió al campeón defensor del Super Bowl, Filadelfia, en casa en horario estelar.

El coordinador ofensivo Mike Kafka fue nombrado entrenador interino, le confirmaron las personas a AP.

Este es solo el tercer cambio de entrenador a mitad de temporada de los Giants desde la fusión AFL-NFL de 1970 y el primero desde 2017, cuando Ben McAdoo y el gerente general Jerry Reese fueron despedidos tras un inicio de 2-10. Daboll tuvo un récord de 20-40-1 en su primer trabajo como entrenador principal en la liga. Llevó a los Giants a los playoffs en su primera temporada, pero desde entonces ha tenido un récord de 11-33.

