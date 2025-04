Brian Franz fue nombrado director de tecnología, datos y análisis de la empresa The Estée Lauder Companies

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--abr. 22, 2025--

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunció el día de hoy el nombramiento de Brian Franz como director de tecnología, datos y análisis, desde el 21 de abril de 2025. El Sr. Franz dependerá del presidente y consejero delegado, Stéphane de La Faverie, y se incorporará al equipo ejecutivo de la compañía.

“A medida que impulsamos nuestra visión audaz Beauty Reimagined, la enorme experiencia que tiene y las nuevas perspectivas de Brian serán fundamentales para llevar a cabo la mayor transformación tecnológica y operativa en la historia de nuestra empresa", dijo el Sr. de La Faverie. "La experiencia que tiene Brian en la modernización de la infraestructura, la construcción de plataformas resistentes y sostenibles, y el avance de las capacidades que se encuentran impulsadas por la IA serán fundamentales a medida que aceleramos nuestra evolución hacia una organización más ágil y que esté centrada en el consumidor". El liderazgo estratégico de Brian, combinado con su pasión por la innovación y el desarrollo del talento, lo convierten en un líder ideal para dar forma al futuro de la tecnología, los datos y los análisis en The Estée Lauder Companies".

Como primer director de tecnología, datos y análisis combinado de la compañía, Franz será responsable de liderar la transformación estratégica de las capacidades tecnológicas y de datos globales de The Estée Lauder Companies. El Sr. Franz impulsará además la próxima era de innovación tecnológica, potenciando las marcas, los equipos comerciales y las funciones con plataformas escalables, seguras y avanzadas que mejoren la agilidad empresarial y ofrezcan experiencias personalizadas al consumidor.

El Sr. Franz dirigirá la organización global de Tecnología de la Información (TI) de la empresa y orientará los esfuerzos para ampliar los sistemas, garantizando al mismo tiempo que sean lo suficientemente ágiles como para satisfacer las necesidades cambiantes del negocio. Más allá de las TI, también estará a cargo de supervisar los equipos de Tecnología y Experiencia Digital y Datos Empresariales, donde se centrarán en la integración de plataformas, ofreciendo experiencias digitales que sean más fluidas y personalizadas para nuestros consumidores, y aprovechando los datos como un activo estratégico para impulsar decisiones que sean más rápidas e inteligentes en toda la empresa. Mientras dirige este nuevo capítulo de los equipos tecnológicos de The Estée Lauder Companies, Brian aprovechará las capacidades de los principales socios tecnológicos externos para apoyar la modernización e innovación adicionales de la empresa.

El Sr. de La Faverie añadió lo siguiente: "Al reunir estas áreas críticas bajo el mando de un solo líder, estamos simplificando nuestra estructura, eliminando silos operativos y creando una alineación más fuerte a través de nuestras estrategias de datos y tecnología, habilitadores clave de nuestra transformación Beauty Reimagined ".

El Sr. Franz se incorpora a The Estée Lauder Companies procedente de State Street, donde recientemente se desempeñó como vicepresidente ejecutivo, director global de información y jefe de resiliencia empresarial. En este puesto, dirigió la tecnología global, la resistencia empresarial y los datos de la organización. El Sr. Franz es un ejecutivo que tiene experiencia en tecnología, operaciones y transformación empresarial, que aporta una mentalidad tecnológica avanzada y un historial de innovación a escala en empresas globales, manteniendo la experiencia del usuario y la excelencia operativa en el centro.

Antes de trabajar en State Street, ocupó puestos directivos en Diageo PLC, como director de productividad y director de información, y fue director de información en PepsiCo International. Anteriormente, ocupó puestos directivos en GE, incluido GE Capital y AT&T. Franz posee un máster de la Universidad de Nueva York y una licenciatura del Iona College.

