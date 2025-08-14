Brian Schottenheimer atribuye a Pete Carroll su desarrollo como entrenador más completo

OXNARD, California, EE. UU. (AP) — La parte táctica del fútbol americano le resultó fácil a Brian Schottenheimer, pero los otros aspectos necesarios para ser un entrenador en jefe tuvieron que desarrollarse antes de obtener al fin la oportunidad que siempre quiso con los Cowboys esta temporada.

Las piezas filosóficas, organizativas e interpersonales le llegaron durante y después de su período de tres temporadas como coordinador ofensivo de los Seahawks de Seattle bajo las órdenes del entonces entrenador Pete Carroll, lo que a su vez preparó el escenario para que Schottenheimer, de 51 años, tuviera su oportunidad con Dallas.

La base se estableció cuando Schottenheimer llegó a Seattle. Carroll reconoció que Schottenheimer, hijo del veterano entrenador en jefe de la NFL Marty Schottenheimer, sabía cómo diseñar un esquema ofensivo.

"Él me dijo: '¿Pero realmente conoces eso en lo que crees?' Como, me desafió, creo que fue el primer día que me contrató", relató Brian Schottenheimer. "Dijo: '¿Realmente sabes en qué crees, y cómo debería ser una práctica, y cómo debería ser la identidad de tu defensa y cómo va a ser la práctica?' Y simplemente me detuve, y pensé, ‘¡Hombre!, no puedo responder eso ahora mismo, supongo que no lo sé'".

Schottenheimer había deseado durante mucho tiempo convertirse en el entrenador en jefe más joven de la liga. Después de ser nombrado coordinador ofensivo de los Jets de Nueva York en 2006, admite que estaba demasiado enfocado en tratar de construir una ofensiva tan prolífica que alguien tendría que contratarlo para un puesto superior.

Hubo algunos momentos destacados en su trabajo con los Jets bajo Eric Mangini y Rex Ryan. Fueron menos con los Rams bajo Jeff Fisher en San Luis.

Se necesitó el enfoque de Carroll para que Schottenheimer se diera cuenta de que los otros componentes fuera del campo son tan importantes para el éxito como ser bueno en la definición de las jugadas.

"Quiero decir, Jeff era un entrenador que amaba a los jugadores. Rex era un hombre salvaje, en el buen sentido. Eric Mangini era muy parecido al entrenador (Bill) Belichick. Mi padre ciertamente era, ya sabes, de una manera determinada. Me río de eso", dijo Schottenheimer.

"Pero simplemente creo que, cuando observaba a Pete, y estaba sentado en las reuniones, ya fuera una reunión de personal o una reunión de equipo, había muchas cosas que me hacían pensar: '¿sabes qué, yo creo en eso'".

El deseo ferviente de Carroll por generar competencia fue un aspecto que particularmente cautivó a Schottenheimer. La frase, "Compite todos los días", se vio y escuchó durante todo el campamento de entrenamiento de los Cowboys, y sin un esquema establecido en cuanto a las variantes del plantel, Schottenheimer se aseguró de que los jugadores sean recompensados en la práctica cuando alcancen ese objetivo.

También hay batallas fuera del campo.

El baloncesto constituye uno de los duelos favoritos durante el período de verano en el sur de California.

“Siempre he sido un competidor, ya sea que sea bueno en algo o no, voy a tratar de encontrar una manera de ganar. No siempre encuentro una manera de ganar, pero lo intentaré. Y así creo que él me atrapó en el momento adecuado”, dijo Schottenheimer sobre Carroll.

Schottenheimer también sintió las consecuencias de la exigente búsqueda de la excelencia por parte de Carroll. A pesar de supervisar tres ataques consecutivos que figuraron entre los diez mejores en anotación durante su gestión en Seattle de 2018 a 2020, Schottenheimer fue despedido en enero de 2021 por “diferencias filosóficas”.

Durante una profunda introspección tras su despido en un intento por determinar su próximo paso, Schottenheimer trató de averiguar qué era lo más importante para él. Se encontró recordando su época como mariscal de campo universitario cuando Florida ganó el campeonato nacional en 1996.

“No recuerdo el marcador exacto del partido (Sugar Bowl) cuando vencimos a Florida State. No recuerdo el puntaje del juego, el primer encuentro del año. Pero recuerdo los momentos en el vestuario, pasando el rato con mis compañeros de equipo, James Bates, Lawrence Wright, Sammy McCorkle, Ike Hilliard. Recuerdo eso”, dijo Schottenheimer.

Eso lo llevó a trabajar en la construcción de mejores relaciones, incluso cuando se convirtió en coordinador ofensivo de los Cowboys en 2023 después de pasar un año como analista. Y hay un énfasis aún mayor en la misión después de ser nombrado entrenador en jefe el 24 de enero.

_____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.