Brian Thomas Jr. brilla al final y los Jaguars vencen 17-10 a los Texans

JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — Trevor Lawrence encontró a Brian Thomas Jr. para una ganancia de 46 yardas, Travis Etienne anotó en la siguiente jugada y los Jaguars de Jacksonville se mantuvieron firmes para vencer el domingo 17-10 a los Texans de Houston.

Fue la primera victoria de Jacksonville sobre los Texans en casa desde 2017. Houston había ganado 12 de los 14 anteriores en la serie de la AFC Sur.

Este partido se decidió en las dos últimas series ofensivas.

Los Jaguars (2-1) lograron una gran jugada de Lawrence a Thomas, una conexión que había estado mayormente ausente toda la temporada, y luego los Texans (0-3) dejaron que Etienne anotara desde 10 yardas con 1:48 minutos restantes.

C.J. Stroud llevó a la ofensiva de Houston a una distancia de ataque en los últimos segundos, pero Josh Hines-Allen desvió su pase y Antonio Johnson interceptó el balón para sellar la victoria.

El balón suelto de Nico Collins pareció ser el punto de inflexión para los Texans. Tyson Campbell golpeó el balón y rebotó en las manos de Devin Lloyd para poner a Jacksonville en la dirección correcta después de un desempeño lento.

