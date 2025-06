Brian Wilson, fundador y cerebro de The Beach Boys, muere a los 82 años

Por Mary Milliken

LOS ÁNGELES, 11 jun (Reuters) -

Brian Wilson, el cerebro de la banda californiana The Beach Boys e inspiración de una generación de músicos de la talla de Paul McCartney o Stevie Wonder, murió a los 82 años, informó el miércoles su familia.

“No tenemos palabras en este momento”, destacó el comunicado, publicado en la página web del artista. “Somos conscientes de que estamos compartiendo nuestro dolor con el mundo”.

El comunicado no reveló la causa de la muerte. Wilson sufría demencia y era incapaz de cuidar de sí mismo tras la muerte de su esposa Melinda a principios de 2024, lo que llevó a su familia a ponerlo bajo tutela.

El álbum "Pet Sounds", publicado en 1966, recibió elogios de algunas de las figuras más importantes de la música. McCartney dijo que “la educación musical de nadie está completa hasta que ha escuchado 'Pet Sounds'”.

El álbum contenía éxitos como "God Only Knows" y "Wouldn't It Be Nice" y Wilson lo calificó como “el mejor álbum que jamás produciré”.

“Quería crecer musicalmente, expandir nuestros horizontes y hacer algo que a la gente le encantara, y lo hice”, afirmó.

"Pet Sounds" fue clasificado en el número 1 de los 100 mejores álbumes por Mojo's Best Ever Albums.

The Beach Boys, famosos por sus suaves armonías, se convirtieron en una de las bandas estadounidenses más populares y compitieron con The Beatles por la fama y los seguidores.

Nacido el 20 de junio de 1942 en Inglewood, California, Wilson y sus hermanos pequeños Dennis y Carl Wilson, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine fundaron The Beach Boys en 1961, cuando grabaron la canción "Surfer Girl".

Firmaron un contrato de siete años con Capitol Records y en 1962 publicaron "Surfing Safari".

Wilson compuso "Good Vibrations" con letra de Mike Love. Se publicó en 1966 y se convirtió en un éxito comercial en varios países, incluido el Reino Unido. Wilson pasó a ser conocido como un “genio” del mundo de la música.

Otras canciones populares fueron "California Girls", "Help Me, Rhonda", "Sloop John B", "Barbara Ann", "Fun, Fun, Fun" y "Surfin' U.S.A.".

A The Beach Boys se les atribuyó la personificación del sueño californiano.

Vendieron 100 millones de discos. En 1988, Wilson publicó su álbum debut en solitario "Brian Wilson", que se ganó el apodo de "Pet sounds '88" entre algunos críticos. En 2000, Wilson ingresó en el Salón de la Fama de los Compositores, donde fue aclamado como creador de "una obra que sigue figurando entre las más memorables de la historia de la música rock". (Editado en español por Javier Leira)