Briatore no descarta la continuidad de Colapinto en Alpine en 2026

El director de la escudería Alpine, Flavio Briatore, no cerró la puerta este miércoles a la continuidad del argentino Franco Colapinto en el equipo francés para la próxima temporada, pese a la falta de resultados en 2025.

Preguntado en una entrevista a la AFP sobre la identidad del segundo piloto de Alpine para 2026, que acompañaría al francés Pierre Gasly, recientemente renovado hasta 2028, Briatore tiene previsto tomar una decisión definitiva a finales de octubre, y no descarta la posibilidad de que Colapinto, que no ha estrenado su casillero de puntos en nueve Grandes Premios este año, conserve su volante.

"El equipo necesita estabilidad y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos", declaró este miércoles el veterano dirigente de Fórmula 1 italiano.

En el último GP, el de Italia el pasado domingo, Colapinto terminó en 16ª posición, justo por delante de Gasly.

Colapinto, de 22 años, arrancó la temporada como piloto de pruebas de Alpine. Luego de seis Grandes Premios disputados, la escudería decidió darle el volante del australiano Jack Doohan desde el GP de Imola, a mediados de mayo.

Tiene como mejor resultado este año la 13ª posición en Canadá y aún no ha puntuado.

Colapinto debutó en Fórmula 1 hace un año, en agosto de 2024, al reemplazar al estadounidense Logan Sargeant en la escudería Williams. Logró puntuar en su segundo GP en la élite, en Azerbaiyán (8º), su mejor puesto en F1 hasta la fecha.

nb/iga/mcd