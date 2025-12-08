Bridgepoint vende su participación en la finlandesa Evac a Altor Equity Partners

MADRID, 8 Dic. 2025 (Europa Press) -

La firma de inversión Bridgepoint ha llegado a un acuerdo para vender íntegramente su participación en la compañía finlandesa de sistemas de gestión del agua y residuos Evac al fondo Altor Equity Partners, según ha anunciado este lunes la empresa, que no ha revelado el importe de la operación.

Se espera que la transacción se cierre en 2026, estando sujeta a las aprobaciones reglamentarias habituales.

Durante los últimos 30 años, Bridgepoint ha respaldado y apoyado cerca de 30 inversiones en plataformas en la región nórdica. La venta de Evac supone la cuarta salida de la firma en los últimos dos años, tras la venta de Diaverum en 2023 y la salida parcial de Vitamin Well y Oris Dental en 2024.

Evac se dedica a los sistemas integrados de gestión del agua y residuos, protección contra la corrosión y prevención del crecimiento marino, para que las marinas, los operadores de cruceros y las flotas comerciales de todo el mundo operen de forma segura, sostenible y eficiente.

Fundada en 1979 y con sede en Espoo (Finlandia), la empresa cuenta con una base global que abarca decenas de miles de buques y ofrece productos de posventa líderes en el mercado.

La empresa prevé lograr un resultado bruto de explotación (Ebitda) de $47 millones de euros en 2025, gracias a la fuerte actividad del mercado y a los importantes programas de gasto naval.

Bajo la propiedad de Bridgepoint, Evac ha ampliado su cartera de productos mediante una combinación de I+D interna y seis adquisiciones estratégicas, al tiempo que ha desarrollado sus capacidades de posventa.

Björn Ullbro, consejero delegado de Evac, ha destacado que esta operación marca el inicio de una nueva y "emocionante" etapa para Evac. "Estamos deseando trabajar con Altor para acelerar nuestro crecimiento y ofrecer valor a clientes de todo el mundo", ha añadido.

Patrick Fox, socio sénior, y Christopher Bley, socio y codirector de Bridgepoint para los países nórdicos, han subrayado, por su parte, que durante su pertenencia a la firma, Evac "se ha convertido en un líder verdaderamente global con una cartera diferenciada y un negocio de posventa altamente resistente".

"Estamos orgullosos de los progresos logrados junto con el equipo directivo y creemos que la empresa se encuentra en una posición excepcional para su próxima fase de crecimiento", han destacado.

Para efectuar la operación, Bridgepoint ha contado con el asesoramiento de Citigroup Global Markets (asesor de fusiones y adquisiciones), EY (diligencia debida financiera, fiscal y tecnológica), Avance (asesor jurídico) y McKinsey (diligencia debida comercial).