Brightcove (nasdaq: bcov), la empresa de tecnología de streaming más fiable del mundo, anunció hoy su asociación estratégica con google ad manager para mejorar su servicio de monetización de anuncios. esta colaboración amplía la oferta de brightcove al apoyar a los clientes actuales y futuros que aprovechan la plataforma integral de ventas de publicidad digital de google ad manager para sus operaciones publicitarias digitales. además, permite a brightcove ofrecer a sus clientes impresiones adicionales a audiencias más amplias.

Brightcove forms a strategic partnership with Google Ad Manager to strengthen its Ad Monetization service. (Photo: Business Wire)

"Forjar esta asociación con Google Ad Manager permite a Brightcove aumentar las opciones de soporte y servicio para, en última instancia, ayudar a los clientes a monetizar sus contenidos de video y obtener más ingresos de sus sitios y aplicaciones", afirma Marc DeBevoise, CEO de Brightcove. "La asociación refleja nuestra dedicación a ofrecer las mejores soluciones de transmisión para que nuestros clientes potencien sus contenidos de video, lleguen a audiencias más amplias, optimicen su estrategia publicitaria y maximicen los ingresos por publicidad".

La integración de Brightcove y Google Ad Manager simplifica aún más el trabajo de las empresas de medios de comunicación, editores y anunciantes que desean dirigir el dinero de la publicidad de los canales más tradicionales a los servicios de retransmisión OTT y los dispositivos CTV. También proporciona a Brightcove acceso al mercado de anuncios programáticos de Google para liberar demanda adicional para los inventarios publicitarios de sus clientes.

Los clientes de Brightcove que utilizan Google Ad Manager o Ad Manager 360 ahora pueden:

Además de asociarse con Google Ad Manager, Brightcove ha reforzado continuamente su servicio de Monetización de anuncios desde su creación en 2023 introduciendo Ad Insights y formando asociaciones con empresas como Magnite y PubMatic. Estas últimas asociaciones refuerzan el compromiso de Brightcove de entablar relaciones con las plataformas publicitarias más destacadas del sector en nombre de sus clientes para ofrecer una experiencia sin fisuras que elimine los principales retos a la hora de monetizar los contenidos de video.

Acerca de Brightcove Inc.

Brightcove crea las soluciones tecnológicas de streaming más fiables, escalables y seguras del mundo para crear una mayor conexión entre las empresas y sus audiencias, independientemente de dónde se encuentren o en qué dispositivos consuman contenidos. En más de 60 países, la plataforma de video inteligente de Brightcove permite a las empresas vender a sus clientes con mayor eficacia, a los líderes de los medios de comunicación retransmitir y monetizar contenidos de forma más fiable y a todas las organizaciones comunicarse con los miembros de su equipo con mayor eficacia. Con dos premios Emmy® de Tecnología e Ingeniería a la innovación, un tiempo de actividad que lidera sistemáticamente el sector y una escalabilidad inigualable, superamos continuamente los límites de lo que el video puede hacer. Siga a Brightcove en LinkedIn, X (anteriormente Twitter), Facebook, Instagram, Threads, y YouTube. Visite Brightcove.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

