Brighton, juez de la mejoría de un Liverpool pendiente de Salah

Menos de una semana después del empate 3-3 en Leeds, al que siguieron las polémicas declaraciones de Mohamed Salah, el Liverpool recibe en la 16ª jornada de Premier League al Brighton, donde debe confirmar su mejoría tras una victoria balsámica en Champions.

El egipcio, que protestó el pasado sábado en zona mixta por su suplencia, fue apartado de forma disciplinaria para el viaje a Milán, en el que sus compañeros batieron 1-0 al Inter.

La presencia de Salah en el XI titular con el que los Reds (10º, 23 puntos) reciban al Brighton (8º, 23 pts) será uno de los temas que marquen la actualidad en Inglaterra, más allá del resultado de un encuentro de obligada victoria para el Liverpool.

El entrenador Arne Slot indicó que tendrá una conversación este viernes con Salah, tras la cual decidirá si el egipcio entra o no en la convocatoria para el partido frente al Brighton.

Luego de haber concedido dos empates consecutivos, que se añaden al lastre de seis derrotas de los últimos meses, Slot llega al encuentro liberado de cierta presión, tras la victoria en San Siro, pero todavía en la cuerda floja y en el centro de rumores de despido.

Matagigantes

Enfrente está el Brighton, un equipo con fama de plantar cara a los grandes, y que sin ir más lejos, esta temporada ha vencido a Manchester City (2-1), Chelsea (3-1) y Newcastle (2-1).

El partido será especialmente emotivo para el veterano James Milner, quien tras varias semanas apartado por lesión, podría regresar a la acción en Anfield.

El exjugador del Liverpool (2015-2023) adoptó el pasado verano boreal el dorsal número 20 en honor a su excompañero y amigo Diogo Jota, fallecido en un accidente de tráfico el pasado mes de julio, y que es homenajeado en la cancha del Liverpool en cada encuentro, en el minuto 20.

Pero más allá de la delicada situación del defensor del título, la lucha por el presente campeonato sigue apretándose, y la presión aumenta para el Arsenal: tras haber caído el pasado fin de semana en Birmingham contra el Aston Villa (2-1), los Gunners tienen ya a solo dos puntos al Manchester City.

El fin de semana será a priori más favorable a los londinenses, que recibirán al colista Wolverhampton, mientras que los Citizens visitarán Selhurst Park, para medirse al correoso Crystal Palace (4º).

Programa de la 16ª jornada de la Premier League y clasificación:

- Sábado:

(15h00 GMT) Chelsea - Everton

Liverpool - Brighton

(17h30 GMT) Burnley - Fulham

(20h00 GMT) Arsenal - Wolverhampton

- Domingo:

(14h00 GMT) Crystal Palace - Manchester City

West Ham - Aston Villa

Nottingham - Tottenham

Sunderland - Newcastle

(16h30 GMT) Brentford - Leeds

- Lunes:

(20h00 GMT) Manchester United - AFC Bournemouth

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 33 15 10 3 2 28 9 19

2. Manchester City 31 15 10 1 4 35 16 19

3. Aston Villa 30 15 9 3 3 22 15 7

4. Crystal Palace 26 15 7 5 3 20 12 8

5. Chelsea 25 15 7 4 4 25 15 10

6. Manchester United 25 15 7 4 4 26 22 4

7. Everton 24 15 7 3 5 18 17 1

8. Brighton 23 15 6 5 4 25 21 4

9. Sunderland 23 15 6 5 4 18 17 1

10. Liverpool 23 15 7 2 6 24 24 0

11. Tottenham 22 15 6 4 5 25 18 7

12. Newcastle 22 15 6 4 5 21 19 2

13. AFC Bournemouth 20 15 5 5 5 21 24 -3

14. Brentford 19 15 6 1 8 21 24 -3

15. Fulham 17 15 5 2 8 20 24 -4

16. Leeds 15 15 4 3 8 19 29 -10

17. Nottingham 15 15 4 3 8 14 25 -11

18. West Ham 13 15 3 4 8 17 29 -12

19. Burnley 10 15 3 1 11 16 30 -14

20. Wolverhampton 2 15 0 2 13 8 33 -25