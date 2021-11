Brightway ha recaudado más de 430.000 dólares para su patinete eléctrico NAVEE N65 de reciente lanzamiento en una financiación colectiva de Xiaomi Youpin

SUZHOU, China--(BUSINESS WIRE)--nov. 4, 2021--

SUZHOU BRIGHTWAY ha presentado su último producto estrella, el patinete eléctrico NAVEE N65, en el sitio web de financiación colectiva Xiaomi Youpin, y ha recaudado más de 430.000 euros.

BRIGHTWAY dispone de un equipo profesional de diseño e I+D con amplia experiencia en micromovilidad. Basándose en un profundo conocimiento de las necesidades y las debilidades de los clientes, así como en total consideración de la practicidad, la seguridad y la comodidad en la etapa de diseño, el equipo de BRIGHTWAY finalmente ha lanzado el NAVEE N65 con las siguientes características clave que convierten a N65 en el vehículo perfecto para los desplazamientos de trabajo o por placer.

65 km de autonomía ultralarga: viajes de hasta 65 km con una sola carga, el N65 puede hacer que la frecuencia de carga sea de una vez al día una vez a la semana para los clientes con desplazamientos de corta distancia en 10 km.

Neumáticos grandes de 10 pulgadas: para ofrecer una experiencia de conducción extremadamente cómoda y suave para los conductores, el N65 está equipado con neumáticos de 10 pulgadas.

Motor sin escobillas de 500 vatios de potencia: mejora el rendimiento de subida hasta un 25 %, y soporta tres niveles de velocidad diferentes (primer nivel a 15 km/h, segundo nivel a 25 km/h, tercer nivel a 32 km/h). La velocidad máxima puede alcanzar los 32 km/h. (Nota: la velocidad máxima varía de acuerdo a las leyes y regulaciones de las diferentes regiones, por favor consulte las especificaciones de las normativas).

Sistema de plegado de doble rotación: con un diseño innovador de cuello y manillar plegables, el N65 hace que el premontaje y el plegado sean más cómodos.

Características:

A mediados de noviembre, NAVEE N65 se lanzará al mercado europeo al precio de 649 euros. Además, el precio de la promoción por tiempo limitado será de 599 euros.

Acerca de brightway

SUZHOU BRIGHTWAY Intelligent Technology Co., Ltd es una empresa innovadora de alta tecnología centrada en la I+D, la producción y la distribución de patinetes y bicicletas eléctricas. Equipada con tecnología avanzada y una fuerte presencia de I+D, SUZHOU BRIGHTWAY Intelligent Technology Co., Ltd. es ahora también una empresa emergente de la cadena ecológica de Xiaomi.

Para más información, visite http://navee-tech.com.

